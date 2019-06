Die Ansage ist endgültig. Vorerst ändert sich nichts am schlechten Zustand der Bargstedter Straße in Nortorf. In einem Brief an das Amt Nortorfer Land erklärte das jetzt Thilo Rohlfs, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Bürgermeister Torben Ackermann reagiert mit Unverständnis.