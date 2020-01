Verwaltungen setzen auf E-Autos

Rendsburg

„Es wird mit diesen Fahrzeugen ein Kilogramm Kohlendioxid pro Kilometer gespart“, sagte Annika Müller, Klimamanagerin für Mobilität der Entwicklungsagentur Rendsburg. Sehr gut geeignet ist daher auch die Kombination mit erneuerbaren Energien, beispielsweise durch eigene Solaranlagen.

Mit einem leisen Surren bringen sich die sechs der sieben Elektroautos am Obereiderhafen in Position. Die neuen Nutzer sind die Stadtverwaltung Rendsburg, die Abwasserentsorgung der Stadtwerke, die Verwaltungen des Amtes Eiderkanal und Hüttener Berge.

Für jeden Stromer musste ein Verbrenner abgegeben werden

Bei der Anschaffung von der neuen Stromern hatte die Entwicklungsagentur Verwaltungen unterstützt und eine Förderung von 50 Prozent der Anschaffungskosten gesichert: etwa 170000 Euro. Einen Haken hatte die Anschaffung allerdings: „Für jedes neue E-Auto musste ein Verbrenner abgeben werden“, sagte Müller.

Auch wenn das Angebot an alle Mitglieder der Entwicklungsagentur rausging, hat es nicht bei jedem gepasst. „Viele Verwaltungen beziehen ihre Autos über Leasingverträge“, sagte Thorsten Plautz von der Stadtverwaltung Rendsburg. Die Verträge habe man nicht einfach kündigen könnten. Außerdem sei eine Auflage gewesen, dass die E-Autos als Ersatz für einen Verbrenner beschafft werden müssen. Natürlich habe man nur ältere Autos aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ausgetauscht.

Ladung reicht für einen Tag aus

Die Nutzer in den Verwaltungen sind von den Autos überzeugt. „Für Außentermine in der Stadt sind sie sehr gut geeignet“, sagte Thorsten Plautz. Die Reichweite liege zwischen 250 Kilometern und 400 Kilometern bei einer Aufladung – je nach Verhalten des Fahrers auch mehr. Für die Zwecke der Verwaltungsmitarbeiter vollkommen ausreichend. „Die Autos kommen selten leer gefahren zurück“, meinte Thorsten Plautz. Eine Aufladung der Akkus brauche dann eine Stunde an Schnellladegeräten und bis zu vier Stunden an normalen Ladestationen, aber dann müsste das Auto auch leer sein. Es gelte die Regel, dass wenn der Wagen über Nacht angeschlossen sei, reiche die Ladung für den kommenden Tag aus.

Auch Pascal Skarupke von der Abwasserbeseitigung der Stadtwerke Rendsburg hat sich an den Nissan NV 200 E gewöhnt. Der Kastenwagen biete Platz für das Werkzeug, das für die Arbeiten an beispielsweise Hausanschlüssen benötigt wird. Am Heck ist zusätzlich eine kleine Werkbank mit einem Schraubstock angebracht. Ein weiterer Kastenwagen mit einem Generator, einer Nebelmaschine und einer Kamera für die Untersuchung an Leitungen soll in diesen Tagen hinzu kommen. Die Fahrzeuge ließen sich ohne Nachteil individuell ausrüsten.

