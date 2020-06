Rendsburg

Herr Langer, wie ist die Stimmung in den Gastronomiebetrieben der Region?

Reinhard Langer: Sie können sich vorstellen, dass es für die etwa 500 bis 600 Gastronomen im Kreis in Zeiten der Corona-Krise nicht einfach ist. Der Einzelhandel zum Beispiel musste nicht vollständig schließen. Und ein Auto, das jetzt nicht verkauft wurde, findet vielleicht im Herbst einen Käufer. Aber einen Tisch, den sie wegen der Abstandsregeln jetzt nicht besetzen können, werden sie später nicht zweimal vergeben können. Gleiches gilt für Hotelbetten. Da werden im Moment große Verluste geschrieben.

Wie viele Unternehmen im Kreis sind von der Krise betroffen?

Ich kann aus den Gesprächen mit meinen Kollegen sagen, dass etwa 80 Prozent der Betriebe derzeit deutlich unter 50 Prozent vom Umsatz des Vorjahreszeitraums erwirtschaften. Und etwa drei Viertel der Betriebe sind gar nur bei etwa 30 Prozent des Vergleichszeitraums. Das sind erschreckende Zahlen. Es ist aber auch festzustellen: Es geht langsam wieder aufwärts.

Sind Ihnen schon Insolvenzen bekannt?

Ich weiß aktuell von drei Unternehmen im Kreis, dass diese nach der Corona-Krise nicht wieder öffnen werden. Auch wenn es sich dabei nicht um Insolvenzen handelt, haben sich die Betreiber entschieden, kein weiteres Risiko einzugehen. Viele Kollegen stehen mit dem Rücken zur Wand und greifen auf ihre Altersvorsorge zurück oder nehmen Kredite auf. Ich gehe davon aus, dass uns in den kommenden Wochen noch einige Nachrichten von Betriebsschließungen erreichen werden.

Können die Unternehmen mit den aktuellen Hygienekonzepten überhaupt wirtschaftlich arbeiten?

Nein. Vor allem sind diejenigen Betriebe schwer getroffen, die sich zum Beispiel auf dem platten Land auf das Geschäft mit Familienfeiern, Vereinen oder den Dorfgemeinschaften konzentriert haben. Das fällt jetzt alles aus. Das sind Unternehmen, die können nicht einfach mal so auf ein A-la-carte-Geschäft umsteigen. Da fängt es schon mit der Ausstattung in der Küche und der Logistik an. Wenn diese Unternehmen dann erst kürzlich investiert haben und Kredite schultern müssen, wird es schnell sehr eng. Etwas besser geht es den Gasthäusern, die seit Generationen in Familienbesitz sind und die vielleicht für schlechte Zeiten etwas zurücklegen konnten.

Wie können Staat und Politik der Branche helfen?

Die Politik sollte jetzt vor allem die langfristige Entwicklung der Region im Auge haben. Wir, das heißt das Land Schleswig-Holstein, müssen dringend zu einer Ganzjahresdestination werden. Das ist zwar in vielen schönen Worten und Agenden angekündigt, konkret fehlt es aber an der Umsetzung. Das betrifft zum Beispiel den Ausbau und die Instandhaltung von Radwegen, den Kampf gegen den Leerstand von Geschäften in den Innenstädten oder den Erhalt historischer Bausubstanz. Schauen Sie sich mal an, wie lange es braucht, um die kaputte Schwebefähre zu reparieren - ein weltweit bekanntes Wahrzeichen der Region. Zudem stehen unseren Betrieben teilweise abstruse Auflagen zur Außengastronomie im Wege. Wenn ich dann noch an die Abstimmung der Behörden in Sachen Straßentunnel oder Rader Hochbrücke denke, dann wird mir angst und bange. Glauben Sie, die Leute kommen gerne nach Schleswig-Holstein ins Binnenland, wenn sie bei der Anreise schon stundenlang im Stau stehen?

Wie können die Kunden und Gäste den betroffenen Unternehmen in der aktuellen Lage helfen?

Natürlich könnte man sagen, geht jetzt bitte alle wieder in euer Lieblingsrestaurant zum Essen. Doch uns würde es schon helfen, wenn die Gäste Verständnis für die aktuellen Regeln haben. Oft fangen die Leute an, mitten im Gastraum vor den anderen Besuchern mit dem Personal darüber zu diskutieren, wer wann wo eine Maske tragen soll. Ich kann Ihnen versichern: Unsere Kollegen haben sich gut überlegt, was sie da tun und welche Regeln sie in ihrem Lokal aufstellen. Nichts wäre schlimmer, als dass wir jetzt in eine zweite Corona-Welle hinein laufen. Außerdem gibt es Menschen, die der Branche absichtlich das Leben schwer machen. Zum Beispiel Tagestouristen, die – um anreisen zu dürfen – ein Hotelzimmer buchen und dieses dann kurz vor 18 Uhr wieder stornieren. Der Hotelier kann es nicht erneut vermieten, so ein Verhalten in diesen Zeiten ist asozial.

Werden die Unternehmen ausreichend von den Banken der Region unterstützt?

Absolut ja. Nachdem, was wir von den Unternehmen gehört haben, haben vor allem die regionalen Banken schnell und unbürokratisch geholfen. Es gibt aber auch Kollegen, die den Banken sehr skeptisch gegenüberstehen. Und natürlich gibt es Geschäftsmodelle, die auch ohne Corona nicht überlebensfähig sind. Ich kann nur an alle Kollegen appellieren: Analysiert Euer Geschäftsmodell! Fragt euch, ob es kreative Alternativen mit neuen Konzepten gibt! Da sehe ich in vielen Bereichen noch Luft nach oben. An dieser Stelle möchte ich noch eine Anmerkung zu den Versicherungen machen: Die haben komplett gemauert und einen Großteil unserer Branche im Regen stehen lassen – trotz abgeschlossener Policen. Das ist eigentlich skandalös!

Wie bewerten Sie die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer?

Die sieben Prozent sind ein absolut richtiger Schritt und dringend notwendig gewesen. Ich will an dieser Stelle allerdings ganz klar herausstellen: Die sieben Prozent müssen für Speisen und Getränke mindestens für die nächsten zehn Jahre bleiben. Dafür werden wir uns als Dehoga massiv einsetzen.

Was raten Sie Ihren Kollegen, um sich der aktuellen Situation anzupassen?

Ich habe viele Unternehmen gesehen, die nach dem ersten Schock sehr kreativ mit der Krise umgegangen sind. So gab es neben vielen Lieferangeboten zum Beispiel Eisdielen, bei denen man per SMS bestellen konnte, oder Gaststätten, die jetzt bestimmte Zeitkontingente für ihre Tische vergeben. Ein Kollege hat ein Vier-Gänge-Ostermenü mit Betriebsanleitung zum Selberkochen angeboten. Solche Initiativen sind sehr gut angenommen worden und sind allemal besser als ein Umsatzkannibalismus, bei dem man jeden Tag noch Geld in sein Geschäft mitbringen muss.

Unsere Gastronomen und Hoteliers sollen den Mut nicht verlieren und motiviert bleiben. Auch wenn es nicht für jedes Unternehmen eine Blaupause gibt, bin ich absolut überzeugt, dass wir wieder in gute Zeiten hineinkommen werden. Das Urlaubsverhalten der Deutschen wird sich nachhaltig ins Inland verlagern. Mit einem Blick auf klimaschonenden Tourismus und regionale Produktion von Lebensmitteln sowie der Stärkung hiesiger Wirtschaftsketten hat die Branche in unserer schönen Region die allerbesten Chancen.

