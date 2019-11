Hilfe aus Berlin fürs Vereinsleben

Rendsburg

Es geht an ein Projekt des Kreises, mit dem Rendsburg-Eckernförde in einem bundesweiten Wettbewerb erfolgreich war. Ziel ist, mit professioneller Hilfe ehrenamtliche Mitarbeiter von Vereinen zu unterstützen – etwa bei der Anwerbung von Mitstreitern, bei der Schulung der Mitarbeiter oder bei Aufbau von Netzwerken über die eigene Gemeindegrenze hinweg.

Hauptamt stärkt Ehrenamt

Als einziger von fünf teilnehmenden schleswig-holsteinischen Kreisen hat Rendsburg-Eckernförde den Zuschlag für das Geld aus dem Programm "Hauptamt stärkt Ehrenamt" erhalten. Bundesweit nahmen 58 Kreise an dem Auswahlverfahren teil. 18 erhielten den Zuschlag.

"Essenzielle Aufgabe"

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde stockt die Bundeszuschüsse mit insgesamt 43.000 Euro auf, sagten Jörn Petersen und Said Naji, Fachdienst- und Fachgruppenleiter in der Kreisverwaltung. „Es ist ein wichtiges Projekt, die Förderung des Ehrenamts in der Region ist eine essenzielle Aufgabe“, erklärte Said Nji. Für das freiwillige Engagement in Vereinen seien Bürger inzwischen „schwer zu begeistern“, fand Jörn Petersen. Mit dem Projekt soll sich das ändern.

Beratung der Vereine ab 2020

Im kommenden Jahr stellen das Diakonische Werk des Kirchenkreises und der Verein „Die Brücke“ jeweils einen Ansprechpartner und Berater für die Vereine ein. Bezahlt werden die Stellen aus den Geldern des Bundeslandwirtschaftsministeriums und des Kreises. Die beiden Organisationen seien als verlässliche Partner bekannt, erklärte Petersen. Zum Start der Beratungstätigkeit wollen Brücke und Diakonisches Werk im Internet über das Angebot informieren, kündigte der Kreis an.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.