Rendsburg Rendsburg - 70. Verbrauchermesse Norla startet Schleswig-Holsteins traditionsreiche Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla hat am Donnerstag um 9 Uhr in Rendsburg zum 70. Mal ihre Tore geöffnet.

Schweine stehen auf der Agrarmesse Norla in Rendsburg auf einem Viehtransporter und fressen. Schleswig-Holsteins traditionsreiche Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla öffnet am 05.09.2019 in Rendsburg zum 70. Mal ihre Tore. Quelle: Bodo Marks/dpa