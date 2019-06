Rendsburg

Knapp 1.100 Läufer gingen letztes Jahr auf die Strecke. Das war Rekord. Bei der Premiere im Jahr 2012 zählten die Veranstalter 300 Teilnehmer. Die Erlöse des Benefiz-Laufs spendet die Klinik von Anfang an der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft. 2018 waren es 7.500 Euro.

Neurologe erfand den Imland Lauf

Erfinder des Imland-Laufs ist Dr. Ulrich Pulkowski. Der 50 Jahre alte Neurologe arbeitet seit zehn Jahren im Imland-Krankenhaus in der Lilienstraße - zunächst als leitender Arzt, dann als Chefarzt an der Neurologie. So hat er ständig mit Patienten zu tun, die unter Multipler Sklerose leiden. Diese Entzündung des zentralen Nervensystems gilt als besonders tückisch und als eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen.

Da lag es für den begeisterten Läufer Pulkowski nahe, ein Rennen zugunsten der Multiple Sklerose Gesellschaft ins Leben zu rufen. Die Idee zum Imland Lauf kam dem Arzt beim Sport.

Als Erfinder des Rennens trägt der Neurologie die Startnummer 1. Mit laut Teilnehmerliste rund 1.060 Läufern erreicht der Wettbewerb nicht ganz die Rekordzahl des vergangenen Jahres.

Prominenz beim Imland-Lauf

Dafür ist Prominenz dabei. Mit der Startnummer 439 geht Ministerpräsident Daniel Günther auf die 10,5 Kilometer lange Strecke, ebenso wie Martin Westphal, der Leiter des Historischen Museums. Mit Nummer 635 nimmt Sparkassen-Vorstand Sören Abendroth die Fünf-Kilometer-Distanz unter die Laufschuhe, dort misst er sich mit dem Bestattungsunternehmer George Spoida.

Ziel am Rondo in Büdelsdorf

Der 800-Meter-Bambini-Lauf für Kinder startet um 17 Uhr am Einkaufszentrum Rondo in Büdelsdorf. Die Teilnehmer der Läufe über fünf beziehungsweise 10,5 Kilometer starten um 18 beziehungsweise 18.15 Uhr an der Imland-Klinik. Ziel ist das Rondo, der Weg führt am Nordufer der Eider und der Obereider entlang.

