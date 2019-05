Eine Woche Partystimmung beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv – und neun Stunden später Dienstantritt im Rathaus in Bordesholm. Müdigkeit ist bei Anja Kühl, die ab Juli neue Amtsdirektorin ist, kein Thema. Hellwach und spontan-direkt wirkt sie. Ihre Azubi-Phase habe begonnen, so die 56-Jährige.