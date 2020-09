Rendsburg

Am vergangenen Donnerstag hatte die Kreisverwaltung die Altstadtschule in der Rendsburger Innenstadt geschlossen. Zuvor hatten sich mehrere Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Nach einem Massentest mit 180 Schülern und Lehrern am Freitag gab der Kreis jetzt Entwarnung. Die Tests wurden am Wochenende ausgewertet. Es gab keine weiteren Infektionen.

Aber: Seit Montag gilt für alle Rendsburger Schulen eine verschärfte Maskenpflicht. Schüler dürfen ihre Mund-Nase-Bedeckung nur noch im Unterricht und beim Essen ablegen. Trotz eines „Restrisikos“ habe sich der Kreis dazu entschieden, die Schule wieder zu öffnen, sagte Cora von der Heide vom Lagezentrum der Kreisverwaltung.

Kreis verweist auf verschärfte Schutzmaßnahmen

Vor dem Hintergrund, dass Infektionen in einigen Fällen auch erst bis zu 14 Tage nach einer Ansteckung festgestellt werden verweist der Kreis auf teils verschärften die Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Händewaschen und das Lüftungskonzept für die Schulen. Bei der Risikoabwägung habe man sich „für das Grundrecht auf Bildung“ entschieden, sagte von der Heide.

