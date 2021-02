Der Neubau der Rendsburger Schwebefähre nimmt Formen an. Und auch „geschwebt“ ist die neue Fähre bereits: Beim Hersteller in Brake an der Unterweser wurden die Stahlträger für die Konstruktion inzwischen verschweißt und die neue Fähre bekommt in diesen Tagen ihre Lackierung zum Schutz vor Rost.