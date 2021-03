Rendsburg

Die FDP-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus hat sich im Rendsburger Kreishaus über die Arbeit der Kreisverwaltung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie informiert. Gemeinsam mit FDP-Kreisfraktionschefin Tina Schuster, ließ sich Aschenberg-Dugnus am Montag von Landrat Rolf-Oliver Schwemer sämtliche Abläufe rund um das Corona-Management zeigen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lob für die Kreisverwaltung

„Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist vorbildlich im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie aufgestellt", so das Fazit der Bundespolitikerin. "Die Digitalisierung wurde hier von Anfang an als wichtigstes Projekt in der Krise angesehen." Ebenso habe der Kreis von Beginn an auf die Verstärkung des Personals gesetzt.

Die zügige Beschaffung der Luftreinigungsgeräte für die kreiseigenen Schulen und damit die zügige Bereitstellung der benötigten Summe durch die Politik ließen den Schulbetrieb bestmöglich stattfinden.