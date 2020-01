Rendsburg

Seite an Seite werben die Rendsburger mit der Aktivregion Eckernförder Bucht in der Schleswig-Holstein-Halle 5.2 A. Ihr Blickfang: ein rot-weiß lackierten Leuchtturm und die Eisenbahnhochbrücke samt Traumschiff auf einem Poster. Für die Region machen der Verein Mittelholstein Tourismus, die Aktivregion Eider und Kanal sowie die sogenannte Entwicklungsagentur aus Städten und Gemeinden erstmals gemeinsam bei der Grünen Woche 2020 Reklame.

100.000 Besucher zum Auftakt der Grünen Woche

Kein leichtes Spiel angesichts der Besuchermassen. So kamen am ersten Wochenende 100.000 Menschen. Die Internationale Grüne Woche "ist kein Kindergeburtstag", sagt Andreas Betz von der Entwicklungsagentur. Sie sei eine "einmalige Chance, alle Akteure an einem Ort zu treffen wie es in Schleswig-Holstein kaum möglich wäre". Etwa bei einem großen Klönschnack-Abend, zu dem Bauernverband und Landwirtschaftsministerium teilnahmen. Außerdem gebe es abends Treffen von Netzwerken, "die auch mal bis spät in die Nacht dauern". Wie die Stimmung am Stand ist? Betz: "Es kann nicht besser sein."

Nach der Grünen Woche ins Sterne-Hotel

Die Rendsburger wechseln sich ab an ihrem Stand in der Schleswig-Holstein-Halle der Grünen Woche. Die Aktivregion vertreten Regionalmanager Marco Neumann und Anja Engler. Für die Entwicklungsagentur ist Andreas Betz in Berlin. Den Verein Tourismus Mittelholstein repräsentieren Geschäftsführer Heiko Müller sowie Chiara Goldmann, Nina Hansen und Heidrun Isolt. Neumann: "Wir wechseln uns ab, so dass es auch genügend Ruhe- und Regenerationsphasen gibt." Die Gruppe übernachtet in einem Drei-Sterne-Hotel in Berlin-Charlottenburg.

Während der Tourismus-Verein schon mehrfach bei der Grünen Woche warb, kennen die anderen die Landwirtschaftsmesse bisher nur aus der Besucherperspektive, erklärt Marco Neumann. Da es erstmals den großen gemeinsamen Stand gibt, "bekommen wir vom Hallenmanagement eine besondere Aufmerksamkeit". Etwa auf der Bühne "mit einem täglichen Quiz und Videos". Der Bildschirm hängt gut sichtbar direkt über der Show-Küche.

Nord-Ostsee-Kanal und Eisenbahnhochbrücke

"Sehr gut" sei die Stimmung unter den Besuchern, sagt Heiko Müller, es gebe viele "nette Gespräche". Und: "Wir hören Geschichten von Menschen, die irgendeine Assoziation zum Nord-Ostsee-Kanal, zur Hochbrücke oder zu den Schiffen haben, die wir auf unseren Ständen zeigen." Die Menschen kämen "aus allen Teilen der Republik".

Grüne-Woche-Besucher fragen nach Schwebefähre

Müssen die Rendsburger da Nachhilfe in Geografie geben, erklären wo die Stadt liegt? Heiko Müller: "Natürlich sind Besucher dabei, denen man erklären muss, wo Rendsburg liegt." Die Lage am Nord-Ostsee-Kanal helfe dabei. Viele Besucher erkundigten sich nach Radtouren an der Wasserstraße. Und: "Jeder zweite Standbesucher fragt, wann die Schwebefähre wieder kommt."

Es gebe "erstaunlich viele" Gesprächspartner, die "eine persönliche Beziehung haben", ergänzt Marco Neumann. Etwa weil sie "Verwandte und Freunde in der Region haben". Die Besucher gingen gezielt vor. "Es gibt wenige Prospektesammler." Begehrt seien Postkarten und die Broschüren zum bevorstehenden Geburtstag des Nord-Ostsee-Kanals.

