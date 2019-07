Rendsburg

Morten Jensen wurde 1987 in Flensburg geboren. Mit neun Jahren erhielt er ersten Trompetenunterricht bei Corneliu Blaga, später bei Ralf Schlingmann. In den Jahren 2003 und 2006 gewann Morten Jensen den ersten Preis beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert".

Von 2003 bis 2005 war er Mitglied im Landesjugendorchester Schleswig-Holstein, danach spielte er im Bundesjugendorchester. Jensen tourte in Japan, Venezuela, Süd- und Osteuropa sowie in China. In Hamburg absolvierte er ein Trompetenstudium sowie ein Studium für das Lehramt an Gymnasien.

Jensen spielt aushilfsweise bei der Hamburger Staatsoper sowie in den Sinfonieorchestern Lübeck und Kiel, beim Schleswig-Holsteinischen Landessinfonieorchester, den Hamburger Symphonikern und den Bremer Philharmonikern.

Volker Linhardt stammt aus Bayreuth und studierte Orgel, Musikwissenschaft und Kirchenmusik in Bayreuth, Lübeck, Hamburg und Amsterdam. Kantor an der Marienkirche in Rendsburg, die zurzeit eine einmalige kirchengeschichtliche Ausstellung vorbereitet, ist er seit neuneinhalb Jahren.

Acht weitere Sommerkonzerte folgen in der Marienkirche immer mittwochs. Den Zyklus beendet die "Nacht der Chöre" am Sonnabend, 31. August 2019, um 20.00 Uhr.

