Westerrönfeld

„Bei uns drehte sich schon immer alles um den Garten- und Landschaftsbau. Als ich klein war, lag unser Betriebshof noch bei uns zu Hause. Ich bin also mit den Maschinen groß geworden“, sagt die Westerrönfelderin Klara Bolz. Während eines einjährigen Auslandsaufenthaltes beschloss sie, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten. Diese leiten seit 1997 den Familienbetrieb Bolz Gartengestaltung in Westerrönfeld.

Nicht die Tochter vom Chef

Ihre Ausbildung absolvierte sie aber bewusst nicht im elterlichen Unternehmen, sondern bei der Firma Erwin Rumpf Garten- und Landschaftsbau in Nortorf. „Ich wollte nicht bei meinen Eltern lernen. Dort wäre ich immer die Tochter vom Chef gewesen. Ich musste mich selbst behaupten und meinen eigenen Weg gehen. Die Firma Rumpf ist ein sehr großes Unternehmen und entsprechend spannend sind hier viele Projekte. Wir verpflanzen dort zum Beispiel tonnenschwere Bäume und arbeiten mit außergewöhnlichen Materialien“, berichtet die 21-jährige Westerrönfelderin.

Anzeige

Traumnote 1,2

Auf ihrem Abschlusszeugnis prangt jetzt die Traumnote 1,21, das beste Prüfungsergebnis aller gärtnerischen Prüflinge in diesem Jahr. Nach ihrer Ausbildung möchte Klara Bolz für zunächst ein Jahr weiter bei der Firma Rumpf arbeiten. „Danach kann ich mir gut vorstellen, noch einmal ins Ausland zu gehen und hier weiter Erfahrungen im Garten- und Landschaftsbau zu sammeln. Und später würde ich gern studieren. Vielleicht Landschaftsarchitektur“, sagt sie.

Weitere KN+ Artikel

74 Absolventen

Die zweitbeste Absolventin der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau kommt in diesem Jahr aus Neumünster: Lene Jensen, Auszubildende bei den Tungendorfer Baumschulen, freut sich über die ebenfalls herausragende Prüfungsnote 1,22. Drittbester Prüfling mit der Note 1,3 ist Thorben Puck, der seine Ausbildung im Fachbetrieb Oskar Petersen in Schwentinental absolvierte.

Vor wenigen Tagen entließen die Landschaftsgärtner Schleswig-Holsteins nach Angaben des Fachverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 74 junge Nachwuchskräfte ins Berufsleben, die in diesem Sommer ihre Abschlussprüfung erfolgreich gemeistert haben.

Informationen zur Ausbildung

In Schleswig-Holstein gibt es nach Verbandsangabe insgesamt rund 780 Garten- und Landschaftsbaubetriebe mit etwa 5.500 Arbeitskräften. Mit einem Umsatz von rund 385 Millionen Euro stelle die Branche einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor in Schleswig-Holstein dar. Der Beruf des Gärtners Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau ist ein anerkannter Ausbildungsberuf mit drei Lehrjahren. Neben einem grünen Daumen sollten die Absolventen auch ein gewisses Interesse für Technik und mathematische Kenntnisse mitbringen. Innerhalb der sieben gärtnerischen Fachrichtungen ist der Garten- und Landschaftsbau die stärkste Fachrichtung.

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.