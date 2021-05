Rendsburg

Rund 2,5 Millionen Euro mehr als in der ersten Schätzung: Die Bedenken angesichts der deutlichen Kostensteigerungen waren den Beteiligten in zwei virtuellen Sitzungen der Kreispolitik in dieser Woche anzusehen. Dennoch haben der Schulausschuss am Montag sowie am Donnerstagabend auch der Bauausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde die beiden großen Bauvorhaben für die Rendsburger Berufsschule BBZ am NOK und die Schule am Noor in Eckernförde auf den Weg gebracht. Bis 2023 sollen in Rendsburg 3,2 Millionen Euro und in Eckernförde 2,8 Millionen Euro verbaut werden. Geplant sind neue Klassenräume, Büros und in Eckernförde auch ein Bereich für die Offene Ganztagsschule.

Mehrkosten wegen Tiefengründung

Im Bauausschuss hatte Architekt Lukas Böller zunächst schlechte Nachrichten. Ein abschließendes Bodengutachten für den Rendsburger Standort des BBZ habe ergeben, dass dort eine Tiefengründung notwendig wird. Zusätzliche Kosten: Rund 71000 Euro. Unter der Schule befinden sich die alten Wallanlagen der ehemaligen Festung Rendsburg. Der Boden müsse zusätzlich verstärkt werden, um den geplanten Anbau tragen zu können.

Räume für Schulpsychologen

Hans-Jörg Lüth (SPD) empfand das Verfahren zur Ermittlung des zusätzlichen Raumbedarfs am BBZ „nicht in Ordnung“. An die Schulleitung gerichtet fragte er: „Brauchen sie wirklich vier neue Büroräume und warum fällt ihnen das erst jetzt ein?“ Nach Auskunft von Schulleiter Marko Krahmer habe man alle Varianten für einen Raumtausch durchgespielt. Bildungsbegleiter und Schulpsychologen müssten auch aus Arbeitsschutzgründen mit entsprechenden Räumen am Standort ausgestattet sein. Derzeit werden Containerklassen sowie eine alte Hausmeisterwohnung genutzt.

Neue Lüftungsanlagen

Eingig waren sich alle Beteiligten in beiden Gremien darüber, dass beide Schulen sogenannte raumlufttechnische Anlagen bekommen sollen. Diese Option war von der Verwaltung angesichts der Corona-Pandemie vorgeschlagen worden. Der Kreis wolle sich parallel zu den weiteren Planungen um Fördermittel des Bundes für die neuen Lüftungen bemühen. BBZ-Schulleiter Marc-Olaf Begemann zur Entscheidung: „Ich freue mich sehr, dass die Maßnahme jetzt umgesetzt werden kann – vor allem für die Schüler in den Containerklassen und unsere schwächeren Schüler.“

Mehr Raum für Schule am Noor

Auch für das Bauvorhaben an der Schule am Noor in Eckernförde waren die Kosten im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung deutlich gestiegen. Nach Auskunft von Sebastian Hetzel, Fachbereichsleiter Regionalentwicklung, Bauen und Schule, sei der „Hauptkostentreiber“ dort eine „relevante Flächenentwicklung“ gewesen. „Unser Fehler war, dass wir viel zu früh veranschlagt haben.“ Künftig wolle der Kreis bei ähnlichen Bauvorhaben erst in der dritten Projektphase eine konkrete Kostenschätzung abgeben. Der für die Schule am Noor zuständige Architekt Alexander Ullrich versicherte auf Nachfrage aber: „Jetzt müssen wir nicht mehr mit zusätzlichen Kosten rechnen.“