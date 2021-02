Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 78 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet – 13 weniger als in der Woche zuvor. Es wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden 35 Verstöße gegen die Corona-Einreiseverordnung von Urlaubern oder Arbeitnehmern sowie 43 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen festgestellt.

„Personen oder Familien, die eine Quarantäne einhalten sollten, wurden in mehrfachen Fällen telefonisch nicht erreicht oder nicht zu Hause angetroffen, gaben falsche Angaben an oder hielten sich trotz der Quarantäne nicht an die Kontaktbeschränkungen“, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit.

PCR-Test ist notwendig

Besonders aufgefallen sei in Rendsburg eine Gruppe 14 ausländischer Arbeiter, die sich selbst mit einem Schnelltest aus der Quarantäne entlassen hatten, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Für die Verkürzung der 14-tägigen Quarantäne nach Einreise aus einem Risikogebiet ist jedoch ein negativer PCR-Test aus dem Labor erforderlich, der frühestens fünf Tage nach Einreise vorgenommen werden darf.

Die betroffenen Arbeiter hätten sich trotz der Aufforderung durch die Behörden geweigert, ihre Baustelle zu verlassen und wollten die Arbeit des Tages zu Ende bringen. Zudem hätten sie falsche Angaben zum Arbeitsort gemacht. Gegen die Arbeiter wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, teilte der Kreis mit. Die weitere Einhaltung der Quarantäne werde überprüft.