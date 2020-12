Nach 22 Jahren als Bürgermeister in Fockbek und Rendsburg, 34 Jahren in der Kommunalpolitik in Amtsausschuss, Gemeinderat und Kreistag zieht sich Pierre Gilgenast zurück. Am 31. Dezember endet seine Amtszeit als Rendsburger Rathauschef. Ganz in den Ruhestand will er allerdings noch nicht.