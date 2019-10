Noch steht die Büste des umstrittenen Bürgermeisters Heinrich de Haan auf dem Altstädter Markt in Rendsburg. Das bleibt auch vorerst so. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten soll im Mai 2020 vorliegen. Der ehemalige Landtagsabgeordnete Neugebauer bezeichnete de Haan als angepassten Nazi.