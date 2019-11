Die Ankündigung des Abrisses der leerstehenden Villa in der Bahnhofstraße 64 in Bordesholm hat eine öffentliche Debatte ausgelöst. Ein Investor will auf dem Areal neben der VR-Bank und Christuskirche ein Mehrfamilienhaus mit 14 Einheiten errichten. Im Bauausschuss werden die Pläne vorgestellt.