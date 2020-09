Corona in Rendsburg - Corona-Infektion an der Altstadtschule: Klasse in Quarantäne

Eine Schülerin der Altstadtschule in Rendsburg hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ihre Klasse wurde in Quarantäne geschickt, weitere Klassen der sogenannten Kohorte dürfen die Schule nicht mehr betreten.