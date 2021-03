Mittlerweile lassen sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei etwa 40 Prozent der positiven Corona-Fälle Virus-Mutationen nachweisen. In 90 Prozent handelt es sich nach Auskunft der Gesundheitsbehörden um die britische Variante. So unter anderem in einer Pflegeeinrichtung in Hohenwestedt.