Rendsburg

Das DRK Rendsburg-Eckernförde bietet seit Mittwoch sogenannte PCR-Tests für Selbstzahler an. Diese PCR-Testungen gelten als sicherste Nachweismethode für das Corona-Virus und sind grenzübergreifend anerkannt, so das DRK in einer Mitteilung. Die Tests werden von Montag bis Sonntag, jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, im Testzentrum auf dem Norla-Gelände in Rendsburg (Am Exerzierplatz/Einfahrt Tor 6) angeboten.

PCR-Test in Rendsburg: Ergebnis am nächsten Tag

Die Auswertung erfolge in einem anerkannten Kieler Labor und das Testergebnis werde im Laufe des Folgetages der getesteten Person direkt vom Labor übermittelt. "Der so erworbene Testnachweis ist auch bei Reisen als Beleg anerkannt und in englischer Sprache verfügbar", versichert das DRK. Die Testung für Selbstzahler kostet 128 Euro und kann vor Ort in bar oder per EC-Karte bezahlt werden.

Corona-Schnelltest für 30 Euro

Daneben werden in dem Testzentrum auf dem Norla-Gelände auch weiterhin Antigen-Schnelltestungen für Selbstzahler (30 Euro) durchgeführt. Der Befund wird anschließend mit einem DRK-Dokument ausgewiesen.

Beschäftigten von Schulen und Kindergärten steht darüber hinaus die Möglichkeit offen, sich auf Basis eines Arbeitgebernachweises kostenfrei zweimal pro Woche einer bescheinigten Corona-Schutztestung zu unterziehen.

„Das DRK im Kreis Rendsburg-Eckernförde schließt mit dem PCR-Testungs-Angebot für Selbstzahler eine nachgefragte Lücke im bisherigen Leistungsangebot für Corona-Schutztestungen", sagt DRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Stritzl. Somit verfügt der Kreis auf dem Norla-Gelände in Rendsburg jetzt über ein Allround-Angebot für Corona-Schutztestungen zur Pandemiebekämpfung.