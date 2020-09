Der Hotelier Reinhard Langer übernimmt den Vorsitz des Rendsburger Kreisverbands beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in einer Zeit, in der viele Gastronomen mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Mit seinen Kollegen will er sich für eine Wochenend-Kita stark machen.