Die Pastoren in Rendsburg und Büdelsdorf stehen in diesen Tagen vor schwierigen Entscheidungen. Der aktuelle Lockdown erschwert die Arbeit in den Gemeinden, mit Trauernden und in den Altenheimen. Die Seelsorge wird zum Balanceakt – und das Weihnachtsfest ist nur noch wenige Wochen entfernt.