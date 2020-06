Corona-Massentest bei 450 Menschen überrascht Experten

Rendsburg

Jetzt stehen die wichtigsten Ergebnisse fest: 2,3 Prozent der Getesteten hatten sich nicht-wissentlich infiziert und blieben beschwerdefrei. Zwei Prozent hatten grippeähnliche Symptome und haben offensichtlich eine Immunität gegen das Corona-Virus aufgebaut. Insgesamt konnten bei zehn Personen aus den Reihen der Kreisverwaltung Antikörper nachgewiesen werden – der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Infektion könne jedoch nicht bestimmt werden.

Corona in Rendsburg-Eckernförde : Massentest bei 450 Menschen

Fest steht: Es vergehen etwa vier bis sechs Wochen zwischen dem Zeitpunkt der Infektion und der Nachweismöglichkeit der Antikörper.

„Interessant ist, dass sich die infizierten Mitarbeiter in der Regel auch unseren bekannten Kontaktschleifen zum Zillertal, nach Ischgl oder Venedig zuordnen lassen“, sagt Magdalena Peinecke, die den Test für den Kreis leitete und spricht von „faszinierenden Zahlen“. Eine der wichtigsten Erkenntnisse für die Medizinerin ist die Tatsache, dass das Virus weitaus weniger verbreitet ist als zunächst vermutet.

Massentest bei 450 Menschen: „Hätte mir andere Zahlen gewünscht“

Im Blick auf die sogenannte Herdenimmunität „hätte ich mir andere Zahlen gewünscht“, sagt Peinecke und nennt etwa 20 bis 25 Prozent. Aber: Die Zahlen des Kreises Rendsburg-Eckernförde stützen die Erkenntnisse von Lübecker Forschern.

Offenbar gibt es viele Menschen, die trotz einer Covid 19-Erkrankung keine Antikörper bilden. Viele Ergebnisse der Studie müssten aber erst noch interpretiert werden. „Jetzt ist die Wissenschaft dran“, sagt Peinecke.

Die anonymisierten Daten sollen zum Beispiel dem Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt werden. Dieses könne die Testergebnisse an entsprechende Forschungsinstitute weitergeben. Denn klar sei auch: „Corona wird Teil der nächsten Grippewelle.“

8000 Euro für den Massentest bei 450 Menschen

„Seit Ausbruch der Coronakrise sind wir vermehrt von unseren Mitarbeitern angesprochen worden, ob die Möglichkeit besteht, PCR oder Antikörpertests durchzuführen. Wir haben uns dazu entschieden, den Kollegen während der Arbeitszeit kostenfrei die Möglichkeit eines Antikörpertests anzubieten“, sagt Nina Fiedler vom Fachbereich Zentrale Dienste.

Etwa 8000 Euro hat der Kreis für die Tests seiner Mitarbeiter ausgegeben. Deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten hatte sich gemeldet und ließ sich freiwillig Blut abnehmen.

Die Mitarbeiter aus allen Standorten der Kreisverwaltung hatten zwischen dem 29. April und dem 19. Mai die Möglichkeit dazu. Bevor die Blutproben im Rendsburger Kreishaus genommen wurden, waren Termine vergeben worden.

Die Proben wurden anschließend in einem Labor in Büdelsdorf untersucht. Das Procedere war mit Personalrat und dem Datenschutzbeauftragten abgestimmt, die Ergebnisse wurden nur anonymisiert weitergegeben. Magdalena Peinecke hat mit allen nachweislich Infizierten in persönlichen Gesprächen über die Folgen des Testergebnisses gesprochen.

"Schutzmaßnahmen greifen"

Die Zahlen lassen einen weiteren Schluss zu: „Die Studie zeigt, dass unsere Schutzmaßnahmen gut gelaufen sind und gegriffen haben“, so Magdalena Peineke. „Sonst hätten wir ganz andere Zahlen gehabt.“ Aber: Das Problem bei Präventionsmaßnahmen wie den Kontaktbeschränkungen sei immer, „dass der Beweis ihrer Wirkung schuldig bleibt.“

