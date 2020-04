Kreis-Mitarbeiter mit Corona infiziert

Rendsburg

Ein weiterer und besonderer Fall ist der des Mediziniers Dr. Wolfgang Rumpf. Der Arzt aus Sehestedt war in der Corona-Teststation des Kreises am Berufsbildungszentrum in Rendsburg tätig, in der vom 23. März bis 1. April 700 Menschen per Mund- und Nasenabstrich getestet wurden.

Der Arzt hat vor Beginn der Tätigkeit einen Test gemacht, der negativ ausgefallen ist. Bei einer erneuten Überprüfung eine Woche später ist das Ergebnis positiv gewesen. Das sagte seine Ehefrau Juliane Rumpf. Sie ist auch Kreispräsidentin im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Corona im Kreis Rendsburg-Eckernförde : Arzt zeigte keine Symptome

"Da waren wir tief betroffen", sagte sie. "Natürlich haben wir uns sofort in die 14-tägige Quarantäne begeben. Wo sich mein Mann angesteckt hat, bei der Testung oder beim Einkaufen, wir wissen es nicht."

"Mein Mann hat drei Tage leichte Symptome gehabt. Und ist wieder gesund. Ich habe keine Symptome", so Juliane Rumpf weiter. Sie selbst habe das Kreishaus seit Wochen nicht mehr betreten. Mit der Verwaltungsspitze und den politischen Spitzen der Fraktionen tauscht sie sich in Video- und Telefonkonferenzen aus.

Landrat Rolf-Oliver Schwemer erntete Kritik dafür, dass er drei Coronafälle im eigenen Kreishaus nicht öffentlich machte. Von mangelnder Transparenz ist in einem anonymen Brief die Rede, der KN-online und das Kreishaus erreichte. Von "unzureichenden Schutzvorkehrungen" und "Corona-Missständen" schreibt der Autor.

Landrat Schwemer erlies scharfe Corona-Vorgaben

Landrat Schwemer hatte in der Corona-Krise mit Verordnungen teils deutlich schärfere Vorgaben zur Bekämpfung des Virus erlassen als andere Landräte.

Außerdem präsentierte er anders als andere Kreise im Internet aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Rendsburg-Eckernförde, für jede einzelne Gemeinde.

Martin Kruse, Leiter des Lagezentrums beim Kreis Rendsburg-Eckernförde und Vertreter von Landrat Schwemer, bestätigte auf Nachfrage, dass drei Mitarbeiter seit Ausbruch der Pandemie in der Verwaltung positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Corona: Kieler Rathaus agierte offener

Eine der drei Personen sei aber in der Inkubationszeit nicht in der Verwaltung tätig gewesen, sagte er. Alle Betroffenen sind laut Kruse genesen und wieder im Dienst.

Kruse bestätigte, dass die drei Coronafälle im Kreis öffentlich nicht kommuniziert wurden. Eine Veröffentlichung hätte "eine Zuordnung von Personen" zugelassen. Das Kieler Rathaus ist mit einem ähnlichen Fall offener umgegangen.

Kruse fügte hinzu: "Natürlich informieren wir auch nicht per E-Mail das ganze Kreishaus über positive Fälle." Das habe auch etwas mit Datenschutz zu tun. Lediglich alle betroffenen Mitarbeiter in den Abteilungen seien informiert gewesen und Maßnahmen zur Quarantäne erfolgt.

Alle Mitarbeiter des Kreises Rendsburg-Eckernförde, die mit dem Arzt Dr. Rumpf Kontakt gehabt hätten, seien getestet worden - bei allen sei das Ergebnis negativ ausgefallen. Insgesamt arbeiten im Kreishaus 450 Menschen, von denen mehr als die Hälfte derzeit im Homeoffice arbeitet.

234 nachgewiesene Corona-Fälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde

"Der Mitarbeiterschutz ist der wichtigste Aspekt in der derzeitigen Lage", so Kruse. Eine Vielzahl von Maßnahmen, die mit dem betriebsärztlichen Dienst und dem Personalrat abgestimmt seien, seien im Kreishaus eingeleitet worden.

Am Dienstagmittag gab es 234 nachgewiesene Corona-Fälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Davon gelten 169 Menschen als genesen. 14 Todesfälle weist die Statistik, die vom Gesundheitsministerium kritisiert wurde, auf. "Die Übersicht bleibt weiter online. Die Kritik teilen wir nicht und sie ist auch nochmals überprüft worden", sagte Kruse.

