Rendsburg

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde am Sonntag die Maßnahmen weiter verschärft. Ab sofort müssen private Partys ab 50 Gästen drei Tage vorher beim Gesundheitsamt angemeldet werden.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Party im Freien oder in geschlossenen Räumen stattfindet. Allerdings sind laut aktueller Landesverordnung in Schleswig-Holstein bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur 50 Personen erlaubt. Für private Veranstaltungen mit Gemeinschaftscharakter im Freien sind draußen maximal bis zu 150 Personen erlaubt. Bei Familienfeiern ist Tanzen mittlerweile zulässig, soweit zwischen den Tänzerinnen, Tänzern und tanzenden Paaren ein Abstand von zwei Metern eingehalten wird.

Kontaktdatenliste und Hygienekonzept muss vorliegen

Die neue Verordnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde sieht zudem vor, dass eine Liste mit den Kontaktdaten der Gäste zusammen mit einem Hygienekonzept drei Tage vor der Feier per E-Mail an gesundheitsschutz@kreis-rd.de bzw. per Fax an 04331/2020-565 eingereicht werden muss.

Sollten dann andere oder mehr Besucher zur Feier kommen, müssen deren Kontaktdaten spätestens drei Tage nach der Party nachgereicht werden.

Private Feiern im Kreis Rendsburg-Eckernförde weiter erlaubt

Es gehe nicht darum, die persönlichen Freiheiten einzuschränken, betont Martin Kruse von der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde. Alle privaten Feiern wie Hochzeiten oder runde Geburtstage könnten selbstverständlich stattfinden.

Aber: "Sollte es aber zu einem Ausbruchsgeschehen kommen, können wir schnell auf die Listen zurückgreifen", sagte er. Deutschlandweit habe sich gezeigt, dass es vor allem bei privaten Feiern derzeit verstärkt zur Verbreitung des Coronavirus kommt.

