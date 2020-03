Quarantäne für Risiko-Reiserückkehrer

Rendsburg

Wer aus einem der vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiete zurück in den Kreis Rendsburg-Eckernförde reist, muss zunächst 14 Tage in Quarantäne bleiben. Das machte der Landrat am Sonntag per Allgemeinverfügung bekannt.

Das Land hat solchen Rückkehrern bislang lediglich Betretungsverbote für bestimmte Einrichtungen ausgesprochen. Weshalb der Kreis Rendsburg-Eckernförde das für sein Gebiet nicht mehr für ausreichend hält, erklärte Rolf-Oliver Schwemer am Sonntag.

300 Quarantäne-Fälle im Kreis Rendsburg-Eckernförde

„Wir erlassen diese Allgemeinverfügung aus der Erkenntnis heraus, dass die weit überwiegende Anzahl der Fälle von Corona-Infektionen im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf Reiserückkehrer aus betroffenen Gebieten zurückzuführen ist“, sagte der Landrat. Derzeit gibt es ihm zufolge rund 300 Quarantäne-Fälle im Kreis.

Pro Fall können mehrere Personen betroffen sein, zum Beispiel Familien. Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten stieg zuletzt auf acht.

Rückkehrer müssen sich beim Gesundheitsamt melden

Um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen, müssen die Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders vom Coronavirus betroffenen Gebieten nun für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben. Alle Menschen, auf die das zutrifft, müssen sich innerhalb einer Stunde, nachdem sie die Kreisgrenze passiert haben, beim Gesundheitsamt melden.

Danach dürfen sie ihre Wohnung nur mit Zustimmung des Amtes verlassen und müssen sich untersuchen lassen. Zudem schreibt die Verfügung unter anderem vor, dass die Betroffenen zweimal täglich Fieber messen und ein Symptome-Tagebuch führen.

Die aktuelle Übersicht der Risikogebiete vom RKI gibt es hier.

