Rendsburg

33 Menschen sind im Moment im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem Coronavirus infiziert, das meldet das Lagezentrum. Das sind fünf mehr als gestern. Bei lediglich einer Person kann das Virus inzwischen nicht mehr nachgewiesen werden, sie gilt damit als genesen.

Rendsburg-Eckernförde : Corona-Ansteckung in der Familie

Bei den Infizierten handelt es sich um vier Familienmitglieder einer Person, die bereits am Montag positiv getestet wurde. Ein weiterer Kreisbewohner ist nach Angaben der Verwaltung ein Reiserückkehrer aus einem Balkanstaat. Eine leichte Entspannung, wie sie sich am Dienstag abgezeichnet hat, setzt sich damit nicht fort.

Anzeige

Rendsburg bleibt mit 13 Fällen die am stärksten betroffene Stadt, gefolgt von Eckernförde und neu Winnemark an der Schlei mit jeweils fünf Betroffenen. In Dänischenhagen sind weiter vier Menschen Virenträger, in allen anderen Orten im Kreis gibt es maximal eine Infektion.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Corona-Fälle an zwei Schulen in Kiel

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr haben sich im Kreis 308 Menschen mit Corona angesteckt, 261 gelten mittlerweile als genesen. 14 sind dem Virus zum Opfer gefallen.

Mehr aus Rendsburg und Umgebung lesen Sie hier.