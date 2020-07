Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fordert alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf, sich am 6. und am 10. Tag nach der Reise erneut einem Corona-Test zu unterziehen. So sollen unentdeckte Fälle innerhalb der Inkubationszeit gefunden werden. Die Kosten für die Tests übernimmt der Kreis.