Schau der fleißigen Helfer

Rendsburg

Die Messe gibt dem Ehrenamt "ein Gesicht", sagt Juliane Rumpf, die Schirmherrin. Und: "Wir wollen neue Engagierte gewinnen." Denn es mangelt an Helfern. "Oft wirkt das Vereinesleben abschreckend." Neue Formen der Mitarbeit könnten Abhilfe schaffen. Etwa "flexible Mitarbeit" in den Vereinen oder Beteiligung an Projekten.

Flexible Hilfe bei der Freiwilligen Feuerwehr

Selbst in der Freiwilligen Feuerwehr ginge das, sagte Vize-Kreiswehrführer Fritz Kruse am Dienstag bei der Vorstellung des Messeprogramms. Als Beispiele zählte er auf: Büroarbeit bei den Brandschützern, Pflege der Internetseite und Hilfe bei der Organisation der EDV.

Kochkurse, Fußball, Sommerfeste

Wer sich nicht auf Dauer binden will, kann bei Kochkursen mitmachen, Fußball mit Flüchtlingen spielen, Sommerfeste im Mehrgenerationenhaus mitgestalten, Brutplätze an Gewässern bauen oder an der Pflege von Mooren teilnehmen, sagen die Veranstalter der Ehrenamtsmesse. Bei der Schau dabei ist wieder der Verein "Bargener Fähre". Er pendelt seit 2001 bei Erfde mit einer Fähre über die Eider und auf dem Fluss entlang, er sucht Passagiere und Fährmänner.

Die Ehrenamtsmesse findet statt am Sonntag, 15. März, von 12 bis 15 Uhr im Hohen Arsenal in Rendsburg statt. Gastgeber ist die Volkshochschule Rendsburger Ring. Bisher haben sich 20 Vereine und Gruppen angemeldet, berichtet Marianne Trede-Beck vom Arbeitskreis für Bürgerschaftliches Engagement im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Platz für 60 Stände bei der Ehrenamtsmesse

Bei der jüngsten Messe im März 2018 habe es 40 Stände gegeben. Da ist noch Luft nach oben. "60 Stände könnten wir unterbringen", versichert Rainer Nordmann, der Leiter der Volkshochschule. Noch bis zum 17. Februar nehmen die Veranstalter unter Tel. 04331/1323823 und der E-Mailadresse ehrenamt@bruecke.org Anmeldungen entgegen.

Vor zwei Jahren kamen zur Ehrenamtsmesse im Hohen Arsenal in Rendsburg den Angaben zufolge rund 2.000 Besucher. Vergleichbare Ausstellungen gibt es ab Februar im ganzen Land.

