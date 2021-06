Joudi Algsree hat mit ihren 20 Jahren viel erlebt: Aufgewachsen in Syrien, vor Krieg und Verfolgung geflohen, hat sie jetzt nach dem Besuch mehrerer Schulen am Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg Abitur gemacht - mit einer Eins vor dem Komma. KN-online hat sie ihre Geschichte erzählt.