Nikola Tesla: Ihm widmet das Elektromuseum in Rendsburg eine Sonderausstellung. Der 1943 in New York verstorbene Kroate war ein genialer Erfinder und galt als Herr der Blitze. Ohne ihn gäbe es keinen Wechselstrom. Die Tesla-Sonderausstellung ist an diesem Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.