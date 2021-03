Rendsburg

Die Pflanzen- und Gartenmesse Flora und das traditionelle Oldtimertreffen im Mai, die Floh- und Trödelmärkte im Sommer – die meisten für 2021 geplanten Veranstaltungen auf dem Messegelände in Rendsburg-Süd sind aufgrund der Corona-Pandemie bereits gestrichen. Und die Norla? „Wir stehen Gewehr bei Fuß und wissen aktuell noch nicht, ob es in diesem Jahr eine Norla geben wird“, sagt Messeleiterin Dörte Röhling. „Unsere bekannten Aussteller haben wir bereits im Dezember angeschrieben und um eine unverbindliche Rückmeldung gebeten“, sagt Röhling.

Die Resonanz war überwältigend. „Die allermeisten Aussteller haben sich bereits verbindlich angemeldet. Wir haben schon jetzt erfreulich viele Zusagen.“ Und dass, obwohl die Aussteller aus den Bereichen Landwirtschaft, Agrartechnik, Tierzucht und Ernährung jetzt noch keine Zusage erwarten können. Die Messeleiterin vermutet, dass es bei den etwa 500 bis 600 Ausstellern im vergangenen Jahr gut angekommen ist, dass die Messegesellschaft mit der Absage der Norla 2020 kein Geld von ihnen verlangt habe.

Wochenlange Vorbereitungen auf dem Gelände

Die Organisation der Norla braucht Vorlauf. „Jetzt wären wir gerade dabei, die Servicemappen mit den Anmeldungen für Ausweise, Strom et cetera an die Aussteller zu verschicken.“ Stattdessen sind die drei Beschäftigten der Messegesellschaft schon seit Mai vergangenen Jahres in Kurzarbeit. Spätestens ab Juli muss das Gelände vorbereitet werden, wenn es in diesem Jahr eine Norla geben soll.

In den Wochen vor der Messe sind Dienstleister mit dutzenden Beschäftigten unter anderem damit beauftragt, die Ausstellungsflächen zu verkabeln. Auch Sicherheitspersonal, Sanitätsdienst, Stadtverwaltung und Anwohner müssten frühzeitig informiert und in die Planungen einbezogen werden. Auch sie müssen sich noch gedulden. „Wir sitzen da alle im gleichen Boot“, sagt Dörte Röhling.

Entscheidung liegt bei Landesregierung

Theoretisch können sich die Organisatoren eine Messe in diesem Jahr vorstellen. Einbahnstraßenkonzept, Registrierung, festgelegte Zeitfenster mit Besucherkontingenten – es wäre möglich. Nicht zuletzt, weil sich ein Großteil des Geschehens im Freien abspielt und die Straßen zwischen den Ausstellungsflächen bis zu fünf Meter breit sind. Die Entscheidung über Großveranstaltungen wie die Norla treffe jedoch die Landeregierung.

„Es ist, wie es ist, und ich möchte jetzt keine Politikerin sein“, sagt Dörte Röhling. Schwer vorstellbar sei jedoch eine abgespeckte Landwirtschaftsmesse. „Wenn nicht ansatzweise genügend Besucher kommen, lohnt es sich für alle Beteiligten nicht“, unterstreicht die Messe-Chefin. In den vergangenen Jahren waren jeweils etwa 70000 Besucher aus ganz Deutschland auf das 13 Hektar große Messegelände gepilgert.

Die 2008 gegründete Messe Rendsburg GmbH ist eine gemeinsame Tochter von Bauernverband und Landwirtschaftskammer. Die ehemals als „Landwirtschaftsschau“ bezeichnete Norla gibt es bereits seit 1949.