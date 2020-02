Ein Hund hat in der vergangenen Woche nahe der Reitanlage Kastanienhof in Ottendorf ein Rehkitz in den Tod getrieben. Laut Polizei wandte sich die 74-jährige Halterin selbst an den Jäger, der das verletzte Tier erlöste. Dass Hunde Wildtiere gefährden, ist kein Einzelfall.