Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 sind am Sonntagmittag mindestens vier Personen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr Kiel bestätigte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Abfahrt Rendsburg/Büdelsdorf. Auch ein Rettungshubschrauber soll zum Einsatz kommen.