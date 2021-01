Rendsburg

Fahrgäste im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), also in Bussen, Bahnen und auf den Kanalfähren, müssen Masken der Kategorie FFP2 oder mindestens OP-Masken tragen. Das wurde am Dienstag beschlossen. Ein einfacher Schal oder ein Halstuch vor dem Gesicht sind im Zuge der verschärften Corona-Maßnahmen nicht mehr erlaubt.

ÖPNV-Betreiber stimmen sich noch ab

Wie das konkret aussehen soll, also ob zum Beispiel die Busfahrer im Kreisgebiet Fahrgäste mit normalen Stoffmasken vor die Tür setzen sollen, müssen die ÖPNV-Betreiber offenbar noch abstimmen. Die Bahn, die neben dem Schienenverkehr seit dem 1. Januar auch die Linienbusse im Kreisgebiet über ihr Tochterunternehmen Autokraft stellt, teilt mit: „Die Deutsche Bahn wird die beschlossenen Vorgaben von Bund und Ländern für den öffentlichen Personenverkehr umsetzen. Dazu befinden wir uns bereits im Austausch mit den zuständigen Ansprechpartnern bei Bund, Ländern, Behörden und Bestellern.“

Anzeige

Maskenpflicht meist kein Problem

Große Probleme mit uneinsichtigen Fahrgästen erwartet man offensichtlich nicht: Die bisherige Maskenpflicht im ÖPNV werde von der überwiegenden Zahl der Fahrgäste eingehalten, sagt eine Bahnsprecherin. Die Regeln durchsetzen will man dennoch: „Wenn eine sehr kleine Minderheit geltende Regeln missachtet, ist dies für uns nicht hinnehmbar.“ Sollte die Bahn in solchen Fällen „einen Beförderungsausschluss aussprechen müssen, setzt die Bundespolizei dies in Konfliktsituationen um.“ Heißt: Wer im Zug keine Maske trägt und erwischt wird, den erwartet am Zielbahnhof die Polizei. Für die vielen Busse, die täglich im Kreis unterwegs sind, wird sich das Vorgehen wohl kaum übertragen lassen.

AHA-Regeln weiter beachten

Karl-Peter Naumann, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro-Bahn, spricht sich dafür aus, dass die Busfahrer die Maskenpflicht durchsetzen. „In den allermeisten Fällen reicht eine freundliche Aufforderung oder eine Durchsage über Lautsprecher“, sagt Naumann. Der Fahrgastverband hat Verständnis für die verschärfte Maskenpflicht und begrüßt bei der Neuregelung vor allem, dass auch die einfachen OP-Masken für eine Fahrt in Bus und Bahn ausreichend sind.

„Jetzt ist es wichtig, dass der Gesetzgeber die einfachen Masken zum Beispiel über den Verkehrsträger kostenfrei an Schüler abgibt“, sagt Naumann. Das könne ganz pragmatisch über eine Ausgabe direkt im Bus erfolgen. „So eine Aktion hat die Bahn in der Vorweihnachtszeit mit großem Erfolg gestartet“, so Naumann. Für die Passagiere gelte es zudem weiterhin, die AHA-Regeln zu beachten. Dazu gehöre es, in Bussen und Bahnen auf Abstand zu achten und – wenn möglich – auf verkehrsschwache Zeiten auszuweichen.

Kostenfreie Masken für arme Familien?

Für ärmere Familien fordert der Kinderschutzbund die Unterstützung der Politik. Das verpflichtende Tragen von OP- oder FFP2- Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften bedeute eine weitere ernstzunehmende finanzielle Belastung für einkommensschwache Familien, unterstreicht die Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Irene Johns. „Die Politik ist gefordert, für finanziell besonders belastete Familien kurzfristige Hilfen bereitzustellen.“ Das umfasse unter anderem „die Verteilung kostenloser OP- oder FFP2- Masken an Familien mit geringem Einkommen“, schlägt Johns vor. „Von Armut betroffene Kinder und Jugendliche sind ohnehin schon in vielem benachteiligt – wir müssen alles dafür tun, dass sie durch die Corona-Pandemie nicht noch weiter belastet werden“, mahnt die Chefin des Kinderschutzbundes.

Spürbarer Rückgang bei den Fahrgastzahlen

Ob sich die verschärfte Maskenpflicht im ÖPNV des Kreises noch weiter auf die Fahrgastzahlen auswirkt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Auch wenn die Zahlen aus dem vierten Quartal des vergangenen Jahres beim Kreis noch nicht abschließend vorliegen, geht die Kreisverwaltung davon aus, dass es 2020 etwa 30 Prozent weniger Passagiere im ÖPNV gab. „In der Phase des ersten Lockdowns im März sind die Zahlen bis zu 70 Prozent eingebrochen“, sagt Malte Nevermann von der Kreisverwaltung.