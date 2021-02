Rendsburg

Der 88 Meter lange Frachter "Beaumare" war auf der Reise von Rostock in die Nordsee, als gegen 21 Uhr die Maschinenanlage versagte. Bei der Einfahrt in die Ausweichstelle Schülp bei Rendsburg versagte die Antriebsanlage. Das Schiff trieb zeitweise quer im Nord-Ostsee-Kanal.

Die Verkehrszentrale Brunsbüttel sperrte daraufhin den Kanal für knapp zwei Stunden. Eine Kollision mit anderen Schiffen konnte so verhindert werden.

Kieler Schlepper rückten an

Der Besatzung der "Beaumare" gelang es schließlich, ihr Schiff an den Dalben im südlichen Bereich der Weiche zu sichern. Um 23 Uhr wurde der Streckenabschnitt wieder freigegeben.

Am Morgen nahmen die Schlepper "Stein" und "Holtenau" den Frachter auf den Haken. Sie schleppen das Schiff zur Untersuchung nach Brunsbüttel. Die Wasserschutzpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Weiche Schülp kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Havarien. An fast derselben Stelle ereignete sich am 13. Dezember 1995 eine schwere Kollision, bei der der Frachter "Sabine D" kenterte und sank.