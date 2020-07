Einer 81-Jährigen wurde am Sonnabend ihre Handtasche auf dem Friedhof in der Schleswiger Chaussee in Rendsburg geklaut. Während sie das Grab ihres verstorbenen Mannes pflegte, habe ein Mann ihre Handtasche aus ihrem Fahrradkorb gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.