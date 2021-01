Rendsburg

Die Frist für Einsprüche zum geplanten Neubau der Rader Autobahnhochbrücke ist abgelaufen. Bis zum Beginn dieser Woche konnten betroffene Anlieger, sowie Gemeinden oder Ämter ihre Bedenken zu den veröffentlichten Planungsunterlagen gegenüber dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium äußern. Nach Auskunft des Ministeriums sind bis einschließlich 18. Januar insgesamt 21 Einwendungen eingegangen. 14 stammen von Privatleuten, sieben von sogenannten Trägern öffentlicher Belange und von Gemeinden. Diese werden jetzt ausgewertet.

Umwelt und Lärmschutz auf der Agenda

„Das Amt für Planfeststellung arbeitet die eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen jetzt ab“, teilte Karen Sieksmeyer, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums gestern mit. Den Angaben zufolge wurden vor allem die Wahl der Bauvariante, Umweltbelange, Lärmschutz und Ausgleichsmaßnahmen in den Einsprüchen thematisiert. Erstmals wurde die Auslegung der Unterlagen in einem solch umfangreichen Verfahren Ende November aufgrund der Corona-Pandemie ins Internet verlegt. Ob die nun eingegangenen Stellungnahmen zu Verzögerungen beim ehrgeizigen Zeitplan für das Bauvorhaben führen, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden. Neue Einwände gegen das Großprojekt können aber nicht mehr erhoben werden.

Anhörungsverfahren könnten folgen

In einem nächsten Schritt könnte es zu einem sogenannten Anhörungsverfahren kommen. Dabei würden die Privatpersonen und Gemeinden bei einem nicht öffentlichen Termin erneut angehört. Zuvor werden die Einwendungen und Stellungnahmen vom Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) der bundeseigenen Projektgesellschaft DEGES zur Erwiderung übergeben. „Auf Grundlage dieser Erwiderungen entscheidet dann das APV, ob und in welcher Form Anhörungen stattfinden“, erklärt Karen Sieksmeyer.

Deutlich weniger Kritik als vor zwei Jahren

Bereits in einem ersten Verfahren gab es 2019 mehr als 200 Einwendungen zum Bau der neuen Autobahnbrücke. Darunter waren Stellungnahmen von Naturschutzverbänden und Anwohnern. Daraufhin wurde die Pläne unter anderem zum Thema Lärmschutz überarbeitet. So wurde entgegen der ursprünglichen Planung auch für einzelne Gebäude im Schatten der Brücke in Borgstedt ein passiver Lärmschutz berücksichtigt. Auch technische Änderungen des Bauwerks sowie die Überarbeitung und Anpassung von Umweltuntersuchungen zum Thema Landschaftspflege sind in die Pläne eingeflossen.

Ende der Planungen noch in diesem Jahr

Der Neubau der Rader Autobahnhochbrücke und ihre Erweiterung auf sechs Fahrstreifen ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Norddeutschland. Bis 2029 wird es mindestens 300 Millionen Euro verschlingen. Bereits im Jahr 2026 soll der erste Teil der Zwillingsbrücke in Fahrtrichtung Norden fertig sein. Täglich rollen im Schnitt rund 62000 Fahrzeuge über das Bauwerk. Das Verkehrsministerium rechnet damit, dass noch in diesem Jahr ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt.