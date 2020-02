Winterpause in der Galerie Lokschuppen am Kreishafen neben der Eisenbahnhochbrücke: In der großen Halle sind Skulpturen mit Tüchern verhängt. Aber die Arbeit ruht nicht. Im Nebenraum kreischt eine Flex. In seiner Werkstatt bearbeitet Berthold Grzywatz einen Holzklotz. Er bereitet Ausstellungen vor.