In mehreren Städten in Schleswig-Holstein sind die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes am morgigen Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. In Rendsburg sollen Teile des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) sowie des Umwelt- und Technikhofes (UTH) bestreikt werden.

Fähren sollen fahren

Während die Kanalfähren trotz des Warnstreiks pendeln sollen, bleiben Grünschnitt und Straßenreinigung in Rendsburg am Donnerstag voraussichtlich teilweise liegen. Verdi-Sprecher Matthias Pietsch rechnet damit, dass sich beim UTH etwa die Hälfte der Beschäftigten am Streik beteiligen werde. Dort arbeiten etwa 40 Mitarbeiter.

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Druck für die laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst aufbauen.

