Im Internet hat der Wahlkampf von Amtsinhaber Pierre Gilgenast (SPD) und Herausforderin Janet Sönnichsen (parteilos) ums Bürgermeisteramt begonnen. Bei Facebook ruft die Rendsburgerin zur Bürgermeisterinwahl auf. Gilgenast bittet bei Facebook zum "Plausch mit Pierre" in einer Altstadtkneipe.

Von Hans-Jürgen Jensen