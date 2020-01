Die Freude im Hospiz in Rendsburg ist groß. Eine 7000-Euro-Spende erwarten sie im Haus Porsefeld aus der KN-Aktion Gutes tun im Advent. Es gehe nicht darum, davon etwas anzuschaffen, sagt Leiterin Sybille Jeske. Sie will das Geld in ihre Angestellten und ehrenamtlichen Helfer investieren.