Rendsburg: Händler fordern Bäderregelung

Rendsburg

Corona erschwert den Händlern in Rendsburg die Geschäfte. Stehen Kommunen außerhalb der Bäderregelung normalerweise vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr zu, mussten sie im Jahr 2020 und bisher auch 2021 alle abgesagt werden. In einem offenen Brief an die Fraktionen werben die Unternehmer für Unterstützung in der Politik, um auch am Wochenende häufiger öffnen zu können.

„Unsere Innenstadt ist durch die coronabedingten Schließungen, Auflagen und den noch schnelleren Wandel des Kaufverhaltens zukünftig in größerer Not als je zuvor“, sagt Anja von Allwörden von der Händlerinitiative RD-Marketing. Sie spricht in dem Zusammenhang von einem „Nichterfüllbarkeitsparadox“: Denn verkaufsoffene Sonntage seien nur im Zusammenhang mit Veranstaltungen zulässig – die wiederum verboten seien. Die Bäderregelung – wiewohl derzeit ebenfalls ausgesetzt – ermögliche hingegen eine veranstaltungsunabhängige Öffnung der Geschäfte, so von Allwörden.

Rendsburg: Stadt soll attraktiver werden

Eine wichtige Perspektive für die Kreisstadt, auch und gerade im Wettbewerb mit benachbarten Urlaubsorten wie Eckernförde. 2019, im letzten Jahr vor Corona, konnten die Läden dort nach ihrer Zählung an 46 Sonn- und Feiertagen öffnen. „So häufig wollen wir das gar nicht machen“, sagt die Mitarbeiterin der Geschäftsstelle.

Vier bis sechs verlässlich zu planende offene Sonntage pro Jahr seien jedoch auch für Rendsburg wichtig. Eine vom schleswig-holsteinischen Verband der Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing geforderte vorübergehende Aussetzung der Veranstaltungspflicht an verkaufsoffenen Sonntagen sei von der Landesregierung jedoch abgelehnt worden. „Das Wirtschaftsministerium zeigt sich unbeweglich“, kritisiert von Allwörden. Daher nun der Vorstoß zur Bäderregelung.

Bäderregelung erlaubt Ladenöffnung über einen Großteil des Jahres

Sie erlaubt es Kur-, Erholungs- und Tourismusorten, während der Saison von Mitte März bis Ende Oktober sowie Mitte Dezember bis Anfang Januar an fast allen Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Zusätzlich zu möglichen verkaufsoffenen Tagen. „Der touristische Bedarf gibt eine Aufnahme nach unserem Ermessen her“, sagt sie. Die Anzahl der Übernachtungen steige beständig, hinzu kämen Tages- und Radtouristen, Wohnmobilfahrer und Segler. Überregional bedeutsame Veranstaltungen wie die Norla, der SH Netz Cup und die Nordart trügen ihr Übriges zur Bedeutung der Kreisstadt bei. „Insgesamt sind Reisen in Deutschland und Kurztrips ein allgemeiner Trend, der pandemiebedingt noch stärker in den Fokus gerückt ist“, so von Allwörden.

Statistik stützt Ansinnen von RD-Marketing

Zahlen des Statistikamtes Nord von 2019 bestätigen das. Mit gut 57.000 Ankünften hat Rendsburg demnach mehr Anreisen zu verzeichnen als Eckernförde (gut 51.000), wenngleich weniger Übernachtungen (knapp 122.000 zu gut 143.000).

Eine Aufnahme in die Bäderregelung könne der Stadt zumindest bei nur moderat erhöhten Corona-Zahlen mehr Sonntagsöffnungen ermöglichen, ohne mit Veranstaltungen das Infektionsrisiko zu stark zu erhöhen. „Das vierte Quartal halte ich dafür für realistisch“, sagt von Allwörden.