Riesenerfolg für Gymnasiasten der Helene-Lange-Schule in Rendsburg. Mit ihrer Schülerfirma Meehr gewinnen sie den ersten Preis beim Landeswettbewerb. In ihrer Firma stellen sie Beutel für Obst, Gemüse und Brot aus Fischernetzen, alten Landkarten und Baumwolle her. Sie wollen damit Plastik vermeiden.