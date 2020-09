Rendsburg

Als die Rendsburger Imlandklinik Ende 2011 einen Pachtvertrag mit der Stadt Rendsburg beziehungsweise der BIG Städtebau als treuhänderischem Sanierungsträger über die Nutzung einer etwa 5000 Quadratmeter großen Sandfläche auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne geschlossen hat, war klar: Irgendwann will die Stadt die Fläche zurück.

Dies ist offenbar sehr bald der Fall. Zwar hat die Stadt den Nutzungsvertrag aktuell noch nicht gekündigt, doch Bauamtsleiter Frank Thomsen erklärte auf Nachfrage, dass die Stadt den Vertrag zeitnah beenden werde. Spätestens sobald der Bewilligungsbescheid für Städtebaufördermittel zur Erschließung des ehemaligen Kasernengeländes im Rathaus eingetroffen ist. „Dieser Bescheid wird kurzfristig erwartet“, sagt der Bauamtschef.

200 Parkplätze betroffen

Der provisorisch befestigte Sandplatz nördlich des eigentlichen Klinikgeländes ist eingezäunt und wird wochentags rege genutzt. Oft sind fast alle 200 Stellplätze mit den Autos der Klinikmitarbeiter belegt. Patienten und Besucher dürfen dort nicht parken. Ihnen bleibt unter anderem ein Parkhaus gegenüber der Klinik in der Lilienstraße. Auch dort sind die Stellplätze meist schnell weg. Viele Autofahrer weichen auf die Straßen des angrenzenden Wohnviertels aus – zum Ärger der Anwohner dort. Durch den bevorstehenden Wegfall der 200 Parkplätze für die Beschäftigten der Klinik könnte sich das Problem an den Straßen rund um das Krankenhaus zusätzlich verschärfen.

Suche nach Alternativen

Die Klinik weiß, dass sie den Parkplatz in den kommenden Monaten räumen muss. „Der voraussichtliche Zeitpunkt der Kündigung wird zwischen Dezember dieses Jahres und Februar nächsten Jahres liegen“, erklärt Klinik-Sprecherin Michelle Kränzlein. Bis dahin suche man nach einer Lösung. „Wir befinden uns mit der Stadt in guten und konstruktiven Gesprächen, um neue Ausweichflächen zu finden. Außerdem sind wir mit anderen Stellplatzgebern in der Kommunikation“, so Kränzlein. „Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Ende des Jahres Ersatz für die circa 200 Stellplätze gefunden haben“, heißt es aus der Imlandklinik.

Umfrage unter den Mitarbeitern

Aktuell hat die Klinikleitung eine Umfrage unter den mehr als 1300 Beschäftigten am Rendsburger Standort gestartet. So soll unter anderem abgefragt werden, wie viele Mitarbeiter täglich mit dem Auto zur Arbeit kommen und wie viele zusätzliche Parkplätze benötigt werden.

Erschließung soll beginnen

Nach Auskunft von Bauamtschef Frank Thomsen soll auf der jetzigen Parkplatz-Fläche bald mit dem Bodenmanagement zur Erschließung eines geplanten Wohnviertels begonnen werden. Die Stadt will dort auf mehr als zwölf Hektar in den kommenden Jahren ein Quartier für etwa 500 Einwohner schaffen. Die ersten Grundstücke werden voraussichtlich in zwei Jahren vermarktet. 2008 waren die letzten Soldaten aus der damaligen Eiderkaserne abgezogen.

