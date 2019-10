Krankenakten aus Papier auf den Stationen, Klemmbretter bei Visiten in den Zimmern und das Sortieren von Medikamenten in der Nachtschicht sollen in den Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde bald Vergangenheit sein. Die Krankenhäuser werden digital. 10,5 Millionen Euro soll das kosten.