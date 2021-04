Erneut liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde an drei Tagen in Folge über dem kritischen Wert von 50. Laut Erlass des Landes zieht dies Einschränkungen für Handel und Freizeit nach sich. Doch diesmal werden die Maßnahmen nicht mehr ganz so streng ausfallen wie vor zwei Wochen