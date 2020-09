Rendsburg

Am 1. Januar kommenden Jahres endet eine 33-jährige Ära, in der die Sozialdemokraten die Spitze der Rendsburger Stadtverwaltung stellten. Die 47-jährige Diplom-Volkswirtin Sönnichsen wurde im Wahlkampf von einem sogenannten Tansania-Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und SSW unterstützt und tritt nun als erste Frau das Amt der Rendsburger Bürgermeisterin an.

Gilgenast gratuliert der Wahlsiegerin

Kurz vor 18:30 Uhr betrat Amtsinhaber Pierre Gilgenast an der Seite seiner Frau Diana das Foyer des neuen Rathauses, in dem die Ergebnisse aus den 16 Wahlbezirken eintrudelten. In diesem Moment stand seine deutliche Niederlage bereits fest. „Ich muss leider eine für mich bittere Wahlniederlage einräumen“, sagte der amtierende Bürgermeister. „Und ich gratuliere Frau Sönnichsen zu einem überzeugenden Erfolg“, so der 55-Jährige.

Das Wahlergebnis spiegele die Sitzverhältnisse in der Ratsversammlung wider, unterstrich Gilgenast und wünschte seiner Nachfolgerin viel Erfolg zum Wohle der Stadt Rendsburg. Er sicherte ihr eine reibungslose Übergabe der Amtsgeschäfte zum Jahresende zu und bedankte sich ausdrücklich für den „fairen Wahlkampf“ in den vergangenen Monaten.

Respekt an beide Kandidaten

Ähnlich äußerte sich der Stadtpräsident: „Dank und Respekt geht an beide Kandidaten“, sagte Thomas Krabbes kurz nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Beide hätten sich trotz der Einschränkungen im Zuge der Corona-Krise einen fairen und vorbildlichen Wahlkampf geliefert. Das Ergebnis sei jetzt eindeutig. „Ich sichere Frau Sönnichsen die Unterstützung aller Ratsfraktionen zu“, versprach der Stadtpräsident. Und im Blick auf den scheidenden Bürgermeister: „Hier geht ein feiner Mensch.“

Überwältigt vom Ergebnis

Kurz vor 19 Uhr kam Janet Sönnichsen ins Rathaus. Zuvor hatte sie mit ihren Unterstützern in einem nahegelegenen Hotel verfolgt, wie ein Wahlbezirk nach dem anderen zu ihren Gunsten ausgezählt wurde. „Ich bin überwältigt von diesem eindeutigen Ergebnis“, sagte die künftige Rendsburger Bürgermeisterin. „Besonders meiner Crew und den Unterstützern möchte ich danken.“

Bereits in den Gesprächen im Wahlkampf habe sie zwar eine Wechselstimmung wahrgenommen. Mit einem solch eindeutigen Ergebnis habe sie jedoch nicht gerechnet, sagte Sönnichsen während im Sekundentakt Glückwünsche auf ihrem Mobiltelefon eintrafen.

Aufbruch in die Zukunft

„Von der Höhe des Ergebnisses bin ich überrascht“, sagte auch FDP-Urgestein Fritjof Wilken, der sich im Wahlkampf für Janet Sönnichsen eingesetzt hatte, sagte. „Ein etwas bessere Wahlbeteiligung hätte ich mir aber gewünscht.“ Das Tansania-Bündnis werde nun das umsetzen, was es versprochen habe, so Wilken. „Am 1. Januar geht die Arbeit los.“ Mitstreiter Andreas Vollstedt, SSW-Fraktionschef, sagte zum Ergebnis: „ Rendsburg steht am Scheideweg. Diese Wahl ist der Aufbruch in die Zukunft.“

Alle Wahlbezirke eindeutig gewonnen

Janet Sönnichsen gewann alle Rendsburger Wahlbezirke eindeutig. Die meisten Stimmen bekam sie im eher konservativen Wahlbezirk in Stadtteil Hohe Luft mit 74,8 Prozent. Diesen hatte Sozialdemokrat Pierre Gilgenast vor acht Jahren noch eindeutig gewonnen. Die Wahlbeteiligung bei der gestrigen Bürgermeisterwahl steigt leicht auf 36,2 Prozent, vor acht Jahren lag sie bei 35,5 Prozent.

