Nicht nur in Berlin ringt die FDP um einen klaren Kurs in der Corona-Krise. Auch die FDP-Jugendorganisation „Jungen Liberale“ vor Ort verlangt klare Antworten. So kritisieren die JuLis im Kreis Rendsburg-Eckernförde den neuen Lockdown und vor allem dessen Auswirkungen auf die Gastronomie.